Nach Rekordjahr und einem selbstbewussten CEO-Auftritt rutscht die Siemens-Aktie binnen Tagen zweistellig ab. Wechselkurseffekte und ein vorsichtiger Ausblick verunsichern Anleger. Charttechnisch steht jetzt eine Schlüsselzone im Fokus - sie entscheidet über Kaufchance oder weitere Korrektur. Mit einem Kursplus 34 Prozent seit Jahresanfang gehörte die Siemens-Aktie zu den größten Gewinnern im Dax in 2025. Seit Herbst 2022 hatte sich der Kurs sogar ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.