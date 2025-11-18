Zürich - Die im Flugzeug-Catering tätige Gategroup hat in den ersten neun Monaten 2025 mehr Umsatz erzielt. Auch operativ lief es besser. Die Gruppe steigerte den Umsatz laut Mitteilung vom Montagabend auf 3,97 Milliarden Franken. Das entspreche wechselkursbereinigt einem Plus von 5,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das operative Ergebnis (EBITDA) legte gar um 22,2 Prozent auf 340,7 Millionen Franken zu. «Die höhere Profitabilität ist auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
