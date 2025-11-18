Zürich - Die im Flugzeug-Catering tätige Gategroup hat in den ersten neun Monaten 2025 mehr Umsatz erzielt. Auch operativ lief es besser. Die Gruppe steigerte den Umsatz laut Mitteilung vom Montagabend auf 3,97 Milliarden Franken. Das entspreche wechselkursbereinigt einem Plus von 5,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das operative Ergebnis (EBITDA) legte gar um 22,2 Prozent auf 340,7 Millionen Franken zu. «Die höhere Profitabilität ist auf ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.