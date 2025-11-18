NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Stellantis mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Overweight" belassen. Etliche personelle Wechsel auf der Führungsebene und die US-Zölle hätten die Restrukturierung der Autobauer-Holding verzögert, schrieb Jose Asumendi am Montagabend. Vom Kapitalmarkttag im zweiten Quartal 2026 erhofft er sich Details zum nötigen Rückbau der Produktonskapazitäten in Europa und Nordamerika./rob/gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 17:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: NL00150001Q9

