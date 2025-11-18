Zürich - Der Versicherungskonzern Zurich sieht sich mit den bis 2027 gesetzten Zielen auf Kurs. Dank konsequenter Strategieumsetzung und klarem Fokus, soll das Wachstum in den Bereichen Specialty und Middle Market, sowie im Privatkundengeschäft und bei Farmers beschleunigen werden, teilte Zurich im Vorfeld des Investorentreffens vom Dienstag mit. Am Investorentag wird die Zurich laut den Angaben in den einzelnen Sessions strategische Initiativen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab