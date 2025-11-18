Der britische Bergbaukonzern Rio Tinto will den Ausstoß seiner Alumina-Raffinerie im australischen Yarwun ab Oktober kommenden Jahres um 40 Prozent drosseln. Damit soll die Lebensdauer der Anlage deutlich verlängert werden, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der Grund für diese Entscheidung ist eine rein wirtschaftliche Abwägung.Denn für den Betrieb wäre eigentlich der Bau einer zweiten Rückstands- beziehungsweise Abraumdeponie notwendig gewesen. Die dafür erforderliche Investition stuft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
