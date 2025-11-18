Zunehmende Vorsicht der Anleger könnte den DAX am Dienstag auf das tiefste Niveau seit Juni zurückwerfen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex vor dem Xetra-Handelsbeginn 1,4 Prozent tiefer auf 23.255 Punkte. Damit würde der DAX im Kurschart etwas Porzellan zerschlagen. Denn er würde unter seine einfache 200-Tage-Durchschnittslinie zurückfallen, was letztmals in der heftigen Zwischenkorrektur im April der Fall war. In der Vorwoche hatte es noch so ausgesehen, als ob der Oktober-Rekord ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär