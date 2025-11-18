Der DAX-Konzern bekommt zunehmend den generischen Wettbewerbsdruck zu spüren. Beim einstigen Top-Seller Xarelto musste Bayer im dritten Quartal heftige Einbußen hinnehmen. Auf Basis der Q3-Einzelverkäufe rangiert der Blutverdünner nur noch auf dem dritten Platz. Und die Anzeichen verdichten sich, dass es an der Spitze der wichtigsten Umsatzbringer im Pharma-Portfolio bald einen weiteren Wechsel geben wird.Denn das Prostatakrebs-Medikament Nubeqa wird immer besser vom Markt angenommen (bedingt auch ...

