So etwas sieht man nicht alle Tage: Die Papiere von Roche gewinnen an einem Handelstag satte sieben Prozent an Wert. Für frische Impulse sorgen neue Studiendaten zum Hoffnungsträger Giredestrant zur Behandlung von frühem Brustkrebs. Die Analysten von Jefferies treten allerdings auf die Euphoriebremse.Bei der Zwischenanalyse zeigte Giredestrant laut Roche einen statistisch signifikanten und klinisch bedeutsamen Vorteil gegenüber der Standardtherapie mit einer endokrinen Monotherapie. Die Schweizer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär