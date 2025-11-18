DJ Rheinmetall will operative Marge bis 2030 auf über 20% steigern

DOW JONES--Rheinmetall will in den kommenden Jahren das operative Ergebnis deutlich überproportional zum Umsatz steigern. Der DAX-Konzern verspricht den Investoren während des Kapitalmarkttages eine operative Rendite von mehr als 20 Prozent im Jahr 2030. Der Umsatz soll in fünf Jahren bei rund 50 Milliarden Euro liegen. Vergangenes erzielte der Rüstungskonzern einen Umsatz von 9,8 Milliarden Euro, die Marge lag bei 15,2 Prozent.

In der Prognose für 2030 seien mögliche Übernahmen enthalten, so der Düsseldorfer Konzern. Mögliche Aufträge in den USA seien allerdings nicht berücksichtigt.

