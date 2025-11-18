In einem schwachen Gesamtmarkt legt die Rheinmetall-Aktie am Dienstagmorgen um über +3% zu und ist damit klarer Spitzenreiter in den Leitindizes DAX und Euro Stoxx 50. Gibt es gute Nachrichten vom deutschen Rüstungsriesen und ist die Aktie eigentlich noch kaufenswert? Große Zukunftspläne Gute Nachrichten gibt es in der Tat. Die Aussagen des Rheinmetall-Vorstandes auf dem Kapitalmarkttag sorgen nämlich für neue Anlegerfantasie. Der Rüstungskonzern ...

