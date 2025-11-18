© Foto: Markus Schreiber - AP

Die Rheinmetall-Aktie springt am Kapitalmarkttag nach oben. Der Konzern stellt ein massives Wachstumsprogramm vor: 50 Milliarden Euro Umsatz, neue Marinesparte und zweistellige Margen bis 2030.Rheinmetall gehört am Dienstag zu den wenigen Gewinnern im DAX. Die Aktie stieg am Kapitalmarkttag um rund 3 Prozent und erreichte kurzzeitig mehr als 1.800 Euro, den höchsten Stand seit vier Wochen. Der Rüstungskonzern stellte auf der Investorenveranstaltung neue mittelfristige Ziele vor, die den Optimismus der Anleger stützten. Das Management kündigte an, den Konzern bis 2030 deutlich größer und profitabler aufzustellen. Rheinmetall peilt für das Jahr einen Umsatz von rund 50 Milliarden Euro an - …