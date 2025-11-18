Quantum Systems, deutscher Drohnenhersteller, will mit dem US-Unternehmen Planet Labs neue Lösungen für die vernetzte Aufklärung anbieten. Als potenzieller neuer Kunde könnte dabei die Bundeswehr in Frage kommen.Quantum Systems, und Planet Labs unterzeichneten eine entsprechende Absichtserklärung am Dienstag. Der Vertriebschef von Quantum Systems, Martin Karkour, gab diesbezüglich bekannt, im ersten Quartal 2026 ein erstes gemeinsames Produkt auf den Markt zu bringen. Planet-Labs-Manager Martin Polak sprach gegenüber dem Handelsblatt von einem "bedeutenden Schritt bei der gemeinsamen Nutzung kommerzieller Weltraum- und Drohnentechnologie". Bei dem angekündigten Produkt soll es darum gehen, …

