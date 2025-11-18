Google stellt neuen KI-Reiseassistenten vor - Booking und Expedia fallen



Google hat am Montag neue KI-gestützte Funktionen für die Reisebuchung und -planung in seiner Suche vorgestellt. Der Technologiekonzern erweitert die Funktionen seines KI-Tools "Flugangebote", mit dem Nutzer Flüge finden können. Außerdem können Reisende ihre Reisepläne künftig mithilfe des Tools "Canvas" im KI-Modus organisieren. Zusätzlich wird die Buchungsfunktion für noch mehr Nutzer freigeschaltet.



Die Aktie der Google-Muttergesellschaft Alphabet reagierte am Montag mit einem Plus von etwa 3 Prozent. Dies könnte auch auf die Nachricht zurückzuführen sein, dass Warren Buffett bei Alphabet eingestiegen ist.



