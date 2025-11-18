NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 225 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Das Potenzial von Rechenzentren sei enorm und stehe noch am Anfang, schrieb Analyst Qingyuan Lin am Montag in einem Kommentar zur globalen Halbleiterbranche. Es gebe für den KI-Konzern noch viel Luft nach oben./ck/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 07:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 21:09 / UTC

US67066G1040