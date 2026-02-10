Die Stimmung hellt sich wieder auf. Nachdem es mit dem Kurs des Index Magnificent 7, in dem Nvidia, Apple, Microsoft, Tesla, Meta, Alphabet und Amazon vertreten sind, zuletzt bergab ging, gelang einigen zuletzt eine Gegenbewegung. Gut möglich, dass die Kurse der US-Technologieriesen nach der charttechnisch gesunden Korrekturphase nun wieder Fahrt aufnehmen.In den vergangenen Handelswochen zeigten sich die Marktteilnehmer meist eher zurückhaltend, wenn Alphabet, Amazon & Co neue Milliardeninvestitionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär