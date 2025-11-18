Trotz wachsender Auslieferungen und sinkender Verluste im dritten Quartal zeigt der chinesische Elektroautohersteller XPeng eine schwache Prognose für das Jahresende. Die Aktie verliert in Hongkong deutlich an Wert.Solide Zahlen, doch schwache Prognose belastet XPeng steigerte den Umsatz im dritten Quartal 2025 auf rund 20 Milliarden Renminbi und lieferte 116007 Fahrzeuge aus. Damit lag das Wachstum der Fahrzeugauslieferungen bei 149 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
