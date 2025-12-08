BMW, VW: "Das Beste seit 15 Jahren" - Tesla und Xpeng überholtPlötzlich neuer Optimismus für die todgesagte deutsche Automobilbranche. Zahlreiche Autoexperten sind verblüfft über die Innovationskraft und die Charttechnik "riecht nach TFA."Zehn Jahre waren deutsche Automanager gefühlt nur Beifahrer beim Rennen um die Zukunft im Autosektor - das Steuer der E-Auto-Bewegung hatten Tesla-Chef Elon Musk oder der jüngste Herausforderer Lei Jun von Xiaomi fest im Griff.Doch jetzt deutet sich ein fundamentaler ...

