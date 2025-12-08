Burry legt gegen Palantir nach: Morgan Stanley stuft Tesla ab, JPMorgan stuft Bayer hoch & TKMS

Das dürfte wohl der endgültige Befreiungsschlag für die Aktie von Bayer sein. JPMorgan stuft die Aktie nicht nur auf "Overweight" hoch, die Experten verdoppeln auch gleichzeitig das Kursziel von 25 auf 50 Euro!Palantir bleibt ein Dorn im Auge von Michael Burry. Er legte jetzt nach und zog einen Vergleich zwischen Palantir und dem Beratungsunternehmen DiamondCluster. Letzteres erlebte um das Jahr 2000 herum ein rasantes Wachstum sowohl in Bezug auf die Marktgröße als auch die Marktkapitalisierung. Trotz dieser anfänglichen Dynamik wurde DiamondCluster später für etwa 380 Millionen US-Dollar an PricewaterhouseCoopers verkauft. Wie erfolgreich ist Burry mit seinen Aussagen? Thema das Tages: …

