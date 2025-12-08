Anzeige
Mehr »
Montag, 08.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Countdown auf Biotech-News: Starke News in 3 Tagen
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1CX3T | ISIN: US88160R1014 | Ticker-Symbol: TL0
Tradegate
08.12.25 | 15:46
382,95 Euro
-1,98 % -7,75
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 100
S&P 500
1-Jahres-Chart
TESLA INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
TESLA INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
382,95383,0515:47
383,10383,3015:47
Markus Weingran
08.12.2025 15:27 Uhr
143 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Burry legt gegen Palantir nach: Morgan Stanley stuft Tesla ab, JPMorgan stuft Bayer hoch & TKMS

Das dürfte wohl der endgültige Befreiungsschlag für die Aktie von Bayer sein. JPMorgan stuft die Aktie nicht nur auf "Overweight" hoch, die Experten verdoppeln auch gleichzeitig das Kursziel von 25 auf 50 Euro!Palantir bleibt ein Dorn im Auge von Michael Burry. Er legte jetzt nach und zog einen Vergleich zwischen Palantir und dem Beratungsunternehmen DiamondCluster. Letzteres erlebte um das Jahr 2000 herum ein rasantes Wachstum sowohl in Bezug auf die Marktgröße als auch die Marktkapitalisierung. Trotz dieser anfänglichen Dynamik wurde DiamondCluster später für etwa 380 Millionen US-Dollar an PricewaterhouseCoopers verkauft. Wie erfolgreich ist Burry mit seinen Aussagen? Thema das Tages: …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2025 Markus Weingran
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.