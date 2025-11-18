DJ PTA-CMS: OMV Aktiengesellschaft: Geschäfte im Zusammenhang mit einem begrenzten Aktienrückerwerb / Meldung zur Überschreitung der 0,1%-Grenze

Erwerb und/oder Veräußerung eigener Aktien gemäß -- 119 Abs. 9 BörseG

OMV Aktiengesellschaft: Geschäfte im Zusammenhang mit einem begrenzten Aktienrückerwerb / Meldung zur Überschreitung der 0,1%-Grenze

Wien (pta000/18.11.2025/14:05 UTC+1)

Veröffentlichung gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und -- 7 Abs 3 der österreichischen Veröffentlichungsverordnung 2018.

Meldung zur Überschreitung der Grenze von 0,1% des Grundkapitals durch Aktienrückerwerbe; begrenzter Aktienrückerwerb für Aktien der OMV Aktiengesellschaft, ISIN: AT0000743059

Gemäß -- 7 Abs 3 der österreichischen Veröffentlichungsverordnung 2018 hat ein Emittent eine Veröffentlichung vorzunehmen, wenn seit der letzten Veröffentlichung mehr als 0,1% vom Grundkapital rückerworben wurden.

Seit der letzten Veröffentlichung am 11. November 2025, hat OMV bis einschließlich 17. November 2025 insgesamt 345,000 Aktien zurückgekauft und damit die zuvor genannte Grenze von 0,1% des Grundkapitals der OMV (das sind 327.273 Aktien) überschritten. Die Grenze wurde im Lauf des Börsetags 17. November 2025 überschritten.

Die Zahl der zurückgekauften Aktien, der gewichtete Durchschnittskurs sowie das aggregierte Volumen betrug:

Datum Zahl der zurückgekauften Aktien Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) Aggregiertes Volumen (EUR) (Stück) 10. November 2025 50.000 47,8088 2.390.440,00 11. November 2025 56.000 48,2647 2.702.823,82 12. November 2025 60.000 48,9390 2.936.338,92 13. November 2025 51.000 48,9083 2.494.321,92 14. November 2025 52.000 49,1251 2.554.503,30 17. November 2025 76.000 48,6918 3.700.575,62

Der Rückerwerb der Aktien erfolgte durch eine von der OMV beauftragte Bank ausschließlich über die Wiener Börse. Weitere Details zu den einzelnen Transaktionen des Aktienrückerwerbs sind auf der Website unter https://www.omv.com/de/ investoren/verpflichtende-veroeffentlichungen veröffentlicht.

