EQS-Ad-hoc: ARI Motors Industries SE / Schlagwort(e): Firmenzusammenschluss/Produkteinführung
Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 MAR
ARI Motors Industries SE unterzeichnet MOU zum Einstieg in autonome Lieferfahrzeuge - Zugang zu Fahrerlos-Technologie, US-Großprojekten über rund 7.000 Fahrzeuge und geplantem Ausbau der europäischen Fertigung
Borna, 18. November 2025 - Die ARI Motors Industries SE ("ARI") hat heute ein Memorandum of Understanding (MOU) mit Faction Technologies, Inc. (USA) und TUGA Innovations, Inc. (Kanada/USA) unterzeichnet, das den Einstieg in den Markt für autonome Lieferfahrzeuge vorbereitet und die Basis für eine deutliche Ausweitung des zukünftigen operativen Geschäfts schafft.
Die wichtigsten Kernpunkte des MOU:
Erweiterung des Geschäftsmodells durch Zugang zu real eingesetzter Fahrerlos-Technologie
Durch das MOU erhält ARI erstmals direkten Zugang zu Factions Fahrerlos-Technologie, die aktuell in den USA kommerziell eingesetzt wird und über 2.200 autonome Lieferfahrten absolviert hat. Die Technologie umfasst Sensorik, Kamerasysteme, Hardwaremodule, TeleAssist-Fernunterstützung sowie eine vollständig digitale Flotten- und Einsatzsoftware. ARI soll das notwendige technische Know-how für die Integration dieser Technologie in bestehende und neue Fahrzeugplattformen aufbauen.
Teilnahme an bestehenden US-Großprojekten über die ARVIA SE
In die ARVIA SE sollen nach derzeitiger Planung die bestehenden US-Programme von Faction eingebracht werden, darunter:
Über die ARVIA SE würde ARI damit an bereits strukturierten und angebundenen kommerziellen Einsatzfeldern teilhaben.
Ausbau der europäischen Fertigung und Softwarekapazitäten
ARI plant, in die ARVIA SE sowohl seine europäischen Produktionskapazitäten als auch die Softwareentwicklung der Acceleracode SRL einzubringen. Acceleracode soll die Wartung, Weiterentwicklung und technische Betreuung der Softwarearchitektur unterstützen, die für die Integration autonomer Systeme erforderlich ist.
Die ARI-Manufaktur in Tschechien soll für die Produktion autonomer Fahrzeugmodelle erweitert und angepasst werden, einschließlich ARI-Plattformen sowie der von TUGA bereitgestellten Fahrzeugkonzepte.
Zusätzlich soll ARI ein europäisches TeleAssist Center aufbauen und betreiben, das die operative Fernunterstützung autonomer Fahrzeugflotten übernimmt.
Präsentation auf dem Eigenkapitalforum Frankfurt
Der neue Unternehmensverbund aus ARI, Faction und TUGA wird bereits in der kommenden Woche auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt vorgestellt.
Die Vorstände aller drei Unternehmen werden dort präsent sein, um die geplante Struktur sowie die nächsten operativen Schritte einem institutionellen Investorenkreis zu erläutern.
Investoren können ab sofort 1-on-1-Meetings unter invest@ari-motors.com anfragen.
Über die ARI Motors Industries SE:
Die ARI Motors Industries SE mit Sitz in Borna bei Leipzig ist ein Pionier im Bereich nachhaltiger Mobilitätslösungen. Das Unternehmen entwickelt und produziert innovative Elektro-Leichtfahrzeuge für gewerbliche und private Anwendungen, wobei Effizienz, Flexibilität und Umweltfreundlichkeit im Fokus stehen.
Kontakt für Rückfragen:
ARI Motors Industries SE
Thomas Kuwatsch
Telefon: 0049 341 978 569 33
E-Mail: invest@ari-motors.com
Internet: www.ari-motors.com
Ende der Insiderinformation
18.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ARI Motors Industries SE
|Lausicker Str. 20
|04552 Borna
|Deutschland
|Telefon:
|0341/97856933
|E-Mail:
|Invest@ari-motors.com
|Internet:
|www.ari-motors.com
|ISIN:
|DE000A3D6Q45
|WKN:
|A3D6Q4
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, München
|EQS News ID:
|2231928
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2231928 18.11.2025 CET/CEST