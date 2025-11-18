Hanf.com expandiert in den Norden: Zwei neue Filialen in NRW stärken Marktpräsenz

Anzeige / Werbung

Mit einem klaren Schritt in Richtung Expansion baut Hanf.com, das Portfoliounternehmen von Neural Therapeutics Inc., sein stationäres Netz weiter aus. In Bielefeld und Herford übernimmt der CBD-Händler zwei bestehende Einzelhandelsstandorte - und setzt damit gezielt auf nachhaltiges Wachstum durch regionale Verankerung. Neural Therapeutics hält derzeit 30,75% an CWE European Holdings Inc., dem Betreiber der Marke Hanf.com.

Bielefeld als neuer strategischer Knotenpunkt

Mit der neuen Filiale in Bielefeld sichert sich Hanf.com Zugang zu einer wirtschaftsstarken Region in Nordrhein-Westfalen. Die Stadt mit über 330.000 Einwohnern ist Zentrum einer Metropolregion, in der rund 600.000 Menschen leben. Der Markteintritt erfolgte durch die Übernahme eines etablierten CBD-Geschäfts - ein gezielter Schachzug, um bestehende Infrastruktur und Kundenstamm nahtlos in das eigene Filialnetz zu integrieren. Hanf.com setzt damit auf den bewährten Ansatz, über bestehende Marktstrukturen schneller Fuß zu fassen und gezielt lokal zu wachsen.

Herford erweitert das regionale Netzwerk

Auch in Herford, einer traditionsreichen Hansestadt mit rund 67.000 Einwohnern, geht Hanf.com mit derselben Strategie vor. Der Erwerb eines etablierten Fachgeschäfts zeigt, dass das Unternehmen auf Integration statt Neugründung setzt - und dadurch schneller operativ werden kann. Beide Neueröffnungen spiegeln den Plan wider, über Synergieeffekte mit bestehenden Geschäftsmodellen das Filialnetz stabil zu vergrößern und gleichzeitig Zugang zu loyalen Kundenkreisen zu erhalten.

Effizienz, Bekanntheit, Umsatz - der Dreiklang der Expansion

"Die Hinzufügung von zwei bestehenden Filialen erweitert Hanf.coms landesweite Präsenz, erhöht unsere Markenbekanntheit und unterstützt das Umsatzwachstum", erklärt CEO Ronnie Jaegermann. Besonders im Fokus steht dabei die operative Optimierung: "Wir freuen uns darauf, das Wachstum zu beschleunigen und die Rentabilität an diesen Standorten zu steigern, indem wir unsere operativen Effizienzen, unser branchenführendes Produktangebot und das Kundenerlebnis in die lebendigen Gemeinschaften von Bielefeld und Herford bringen - zwei ausgezeichnete Marktstandorte mit starkem Wachstumspotenzial."

Gezielte Integration statt breiter Streuung

Mit nun insgesamt 19 Filialen bundesweit baut Hanf.com seine Position im CBD-Einzelhandel weiter aus. Das Unternehmen setzt dabei konsequent auf Integration statt Expansion um jeden Preis. "Dies war eine seltene Gelegenheit, zwei etablierte CBD-Einzelhandelsbetriebe mit treuer Kundschaft zu erwerben und sie in das Hanf.com-Netzwerk zu integrieren", so Jaegermann. Der Schritt verdeutlicht die übergeordnete Strategie des Unternehmens: organisches Wachstum durch selektive Übernahmen und die gezielte Nutzung bestehender Erfolgsmodelle.

Hier gelangen Sie zum neusten Videointerview mit Ronnie Jaegermann von Neural Therapeutics zu Hanf.com:

https://small-microcap.eu/hanf-com-interview-mit-ronnie-jaegermann/

---



Neural Therapeutics Inc.

Land: Kanada/Toronto

ISIN: CA64134N2032

https://neuraltherapeutics.ca/

Quellen:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-neural-therapeutics-inc-neurals-portfoliounternehmen-hanf-com-erweitert-seine-einzelhandelspraesenz-nach-norddeutschland-mit-zwei-neuen-filialen-in-bielefeld-und-herford/4943370/

