PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Abwärtstrend an den europäischen Aktienmärkten hat sich am Dienstag beschleunigt. Die anhaltende Unsicherheit an den Märkten über die wirtschaftliche Lage in den USA und das weitere Vorgehen der US-Notenbank Fed lastete noch schwerer auf den Kursen als zum bereits schwachen Wochenauftakt.

So büßte der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 weitere 1,88 Prozent auf 5.534,71 Punkte ein. Das war der größte Tagesverlust seit Anfang August. Vom am Donnerstag erreichten Rekordhoch des Börsenbarometers ging es mittlerweile um fast 5 Prozent abwärts.

Außerhalb der Eurozone fielen die Verluste etwas geringer aus. Der schweizerische SMI gab um 0,92 Prozent auf 12.481,95 Punkte nach. Hier half vor allem der hohe Kursgewinn des Schwergewichts Roche . Der britische FTSE 100 verlor 1,27 Prozent auf 9552,30 Punkte./bek/he

CH0012032048, EU0009658145, CH0009980894, GB0001383545