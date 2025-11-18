Die Technologie von Armis kann nun auf den Netzwerk-Paketbrokern Keysight Vision E1S unter Verwendung der offenen Schnittstelle Application Fusion ausgeführt werden, wodurch Sicherheitsteams ihre Effizienz steigern, Infrastrukturkosten senken und ihre Sicherheitslage verbessern können

Armis, das Unternehmen für Cyber-Risikomanagement und -Sicherheit, und Keysight Technologies, Inc. (NYSE: KEYS) gaben heute bekannt, dass die Cyber-Risikomanagement-Technologie von Armis nun direkt auf den Netzwerk-Paketbrokern Keysight Vision E1S läuft, wobei weitere Modelle voraussichtlich in Zukunft Application Fusion unterstützen werden.

Über die Application-Fusion-Schnittstelle kann die Technologie von Armis nun direkt auf den Netzwerk-Paketbrokern von Keysight ausgeführt werden und kombiniert so Netzwerktransparenz mit kontinuierlichem Cyber-Risikomanagement und Sicherheitsfunktionen. Durch die Bereitstellung sofortiger, umsetzbarer Einblicke in das gesamte Netzwerk ohne zusätzliche Hardware können Sicherheitsteams schneller auf Bedrohungen reagieren, Risiken proaktiv reduzieren und die betriebliche Effizienz steigern.

"Unternehmen müssen alle Assets in ihrer Umgebung sehen und sichern, um sich effektiv gegen die sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungen von heute zu schützen", sagte Nadir Izrael, CTO und Mitbegründer von Armis. "Durch die Kombination von Netzwerktransparenz und Sicherheit mit Cyber-Exposure-Management können Unternehmen Bedrohungen proaktiv vorbeugen und ihr digitales Ökosystem mit Zuversicht schützen. Kunden können nun ihre Abwehrmaßnahmen verstärken und gleichzeitig ihre Abläufe optimieren."

Mit den fortschrittlichen Funktionen von Armis zur Erkennung, Überwachung, Bedrohungserkennung und -abwehr, die direkt auf den Keysight Vision E1S-Netzwerkpaketbrokern ausgeführt werden, erhalten Unternehmen Echtzeit-Transparenz und Kontrolle über alle verbundenen Assets sowie über potenzielle Angriffswege. Da keine zusätzliche Hardware erforderlich ist, hilft dieser Ansatz Unternehmen auch dabei, ihre Toolsets zu vereinfachen und den Betriebsaufwand zu reduzieren. Dadurch können Sicherheitsteams schnellere und genauere Entscheidungen treffen, um Schwachstellen zu beheben, bevor sie Auswirkungen haben.

"Die Netzwerk-Paketbroker Vision E1S von Keysight wurden entwickelt, um einen klaren Überblick über den Netzwerkverkehr zu bieten", so Scott Bryden, Vice President und Geschäftsführer bei Keysight. "Wenn Kunden ihre Armis-Instanz auf unseren Netzwerk-Paketbrokern ausführen, ermöglicht dies sowohl Transparenz als auch Sicherheit am Netzwerkrand. Dadurch erhalten Sicherheitsteams nicht nur einen umfassenden Kontext zu jedem Gerät in ihrem Netzwerk, sondern es wird auch sichergestellt, dass Daten zuverlässig, sicher und in großem Umfang bereitgestellt werden, ohne dass die bestehende Infrastruktur erweitert werden muss."

Durch die Ausführung von Armis-Instanzen auf Keysight-Paketbrokern können Unternehmen mehr Wert aus ihren bestehenden Sicherheitsinvestitionen ziehen und erhalten gleichzeitig die erforderlichen Informationen, um die gesamte Angriffsfläche zu erkennen, zu schützen und zu verwalten.

Erfahren Sie hier mehr über die Integration von Armis in die Keysight Vision E1S-Netzwerkpaketbroker.

Über Armis

Armis, das Unternehmen für Cyber-Exposure-Management und -Sicherheit, schützt die gesamte Angriffsfläche und verwaltet die Cyber-Risiken des Unternehmens in Echtzeit. In einer sich schnell entwickelnden Welt ohne Grenzen stellt Armis sicher, dass Unternehmen alle kritischen Vermögenswerte kontinuierlich sehen, schützen und verwalten können vom Boden bis zur Cloud. Armis sichert Fortune-100-, 200- und 500-Unternehmen sowie nationale Regierungen, staatliche und lokale Einrichtungen, um kritische Infrastrukturen, Volkswirtschaften und die Gesellschaft rund um die Uhr zu schützen. Armis ist ein privat geführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Kalifornien.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

