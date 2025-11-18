Andersen Consulting erweitert seine globale Reichweite durch eine Kooperationsvereinbarung mit Business Meets Culture (BMC), einer globalen Strategieberatung mit Standorten in Lateinamerika, Europa und den USA.

BMC basiert auf kultureller Intelligenz und menschlicher Einsicht und ist auf Strategie, Markenstrategie, kommerzielle Planung, Innovation und Transformation spezialisiert. Durch proprietäre Ansätze und interdisziplinäre Teams hilft BMC Unternehmen dabei, ihre Strategie mit den Menschen zu verbinden, indem es Trends, Verhaltensweisen und geschäftliche Spannungen in sinnvolle Chancen für das Unternehmenswachstum umsetzt. Das Unternehmen arbeitet mit führenden Unternehmen aus verschiedenen Branchen zusammen, darunter Konsumgüter, Finanzdienstleistungen, Telekommunikation und Technologie.

"Die Zusammenarbeit mit Andersen Consulting ermöglicht es uns, die Reichweite und Wirkung unserer kulturell fundierten strategischen Arbeit zu vergrößern", sagte Fernando Parodi, CEO von BMC. "Gemeinsam sind wir in der Lage, Unternehmen eine schärfere Perspektive, größere Weitsicht und umsetzbare Strategien zu bieten, die nachhaltiges Wachstum fördern."

"Da Unternehmen weltweit weiterhin mit rasanten Umbrüchen konfrontiert sind, suchen unsere Kunden nach differenzierten Lösungen, die die Geschäftsstrategie mit Innovation in Einklang bringen", sagte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. "Die Zusammenarbeit mit BMC ermöglicht es uns, unsere Fähigkeiten zu erweitern und gleichzeitig unsere globale Reichweite zu vertiefen und versetzt uns in die Lage, zukunftsweisende, wirkungsvolle Lösungen anzubieten, die zu bedeutenden Geschäftsergebnissen führen."

Andersen Consulting ist ein globales Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen anbietet, die Unternehmensstrategie, Geschäft, Technologie und KI-Transformation sowie Lösungen für das Humankapital umfassen. ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie globale Mobilitäts- und Beratungskompetenz auf einer globalen Plattform mit mehr als 44.000 Fachleuten weltweit und einer Präsenz an über 600 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet Beratungslösungen über ihre Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen auf der ganzen Welt an.

