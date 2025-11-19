© Foto: Chris Carlson/AP +++ dpa-Bildfun

Tesla steht laut Stifel vor einer möglichen Kursrallye, da Fortschritte bei Robotaxis und ein starker Absatz dem Unternehmen neuen Schwung verleihen könnten.Der Elektroautobauer Tesla könnte nach Einschätzung der Investmentbank Stifel vor einer deutlichen Kursrallye stehen. Analyst Stephen Gengaro sieht das Unternehmen auf einem vielversprechenden Weg, insbesondere wegen neuer Fortschritte im Robotaxi- und Full-Self-Driving-Geschäft. Er erhöhte sein Kursziel für die Aktie von zuvor 483 auf nun 508 US-Dollar. Das entspricht einem potenziellen Aufschlag von rund 26 Prozent. Laut Daten von TipRanks zählt Stephen Gengaro zu den besten zehn Prozent der mehr als 10.000 erfassten …