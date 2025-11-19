Chariot Corporation setzt Strategie mit OTCQB-Listing und gesicherter Finanzierung um: Was kommt als Nächstes?

Anzeige / Werbung

Das Unternehmen stärkt seine Präsenz an den US-Kapitalmärkten und festigt zugleich seine Liquidität, um die Weiterentwicklung seines Lithiumportfolios voranzutreiben.

Erweiterung des Marktzugangs durch ein US-Listing

Die Strategie der Chariot Corporation (ISIN: AU0000294498), ihre Präsenz in Nordamerika auszubauen, hat mit dem jüngsten Debüt am OTCQB-Markt unter dem Tickersymbol CHRTF an Dynamik gewonnen.

Der Schritt verschafft US-Investoren direkten Zugang zur Aktie, ergänzt das bestehende ASX-Listing und bringt das Kapitalmarktprofil des Unternehmens in Einklang mit seinem umfangreichen US-Lithiumportfolio. Das Management bezeichnete die Maßnahme als strukturelle Weiterentwicklung und nicht als Kapitalmaßnahme, da keine neuen Aktien ausgegeben wurden und die Kapitalstruktur unverändert bleibt.

Das Listing ist Teil eines umfassenderen Plans, die Analystenabdeckung zu verbreitern und die Liquidität in Märkten zu erhöhen, in denen das Interesse an Investitionen in kritische Minerale weiter wächst. Zudem schafft es die Grundlage für eine mögliche künftige Bewerbung um ein NASDAQ-Listing.

Stärkung der finanziellen Basis

Parallel zum Listing hat Chariot zusätzliche Finanzmittel gesichert, die die Kapitalposition des Unternehmens im kommenden Jahr prägen werden. Das Unternehmen schloss eine besicherte Darlehensvereinbarung über 1,2 Mio. AUD mit GAM Company Pty Ltd ab, die bestehende Finanzierungsfazilitäten zwischen den Parteien ergänzt.

Dem Vertrag zufolge trägt das Darlehen vom Oktober 2025 einen jährlichen Zinssatz von 18%, wobei die Zinsen für sechs Monate im Voraus einbehalten werden. Das Darlehen hat eine Laufzeit von zwölf Monaten und ist durch eine globale Sicherungsübereignung über sämtliche Vermögenswerte des Unternehmens besichert.

Im Rahmen der Vereinbarung plant Chariot die Ausgabe von 4,8 Mio. nicht börsennotierten Optionen an den Kreditgeber, ausübbar zu 0,35 AUD und vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre. Die Struktur zeigt die fortschreitende Festigung der Beziehung zwischen Chariot und seinem Finanzierungspartner, während das Unternehmen seine Liquidität an Entwicklungsetappen seiner Projekte ausrichtet.

Konsolidierung und Besicherung bestehender Fazilitäten

Das neue Darlehen ist nur ein Teil einer breiteren Neuausrichtung der Finanzierungsstruktur. Die bestehende Betriebsmittellinie des Unternehmens - ursprünglich unbesichert - wurde im August 2025 auf 1,6 Mio. AUD erhöht. Diese Fazilität ist nun nach Abschluss einer Änderungsvereinbarung Ende Oktober besichert, wodurch sie in eine gesicherte Position überführt wurde. Die Vereinbarung enthält zudem Bestimmungen, wonach Erlöse zukünftiger Kapitalmaßnahmen zur Reduzierung der ausstehenden Verbindlichkeit zu verwenden sind.

Strategischer Kontext und Marktimplikationen

Die beiden jüngsten Maßnahmen - die Ausweitung der Kapitalmarktpräsenz und die Stärkung der Finanzierung - erfolgen in einer Phase, in der das Investoreninteresse am Lithiumsektor weiterhin von politischen Entwicklungen, Angebotsverschiebungen und Investitionszyklen in nachgelagerten Industrien beeinflusst wird.

Vor diesem Hintergrund könnte ein verbesserter Zugang für US-Investoren dem Unternehmen Zugang zu einem breiteren Kreis institutioneller Marktteilnehmer eröffnen, die den Batteriemineralien-Sektor beobachten. Das OTCQB-Listing ist als Schritt zu einer tieferen Integration in die nordamerikanischen Kapitalmärkte positioniert; die Perspektive eines möglichen NASDAQ-Listings dürfte im Zuge der fortgesetzten Strategieumsetzung zunehmend Aufmerksamkeit erhalten.

Die gesicherte Finanzierung über die Vereinbarungen mit GAM zielt darauf ab, die Umsetzung operativer Meilensteine ohne unmittelbare Abhängigkeit von Eigenkapitalmärkten zu ermöglichen. Für ein Unternehmen mit Projekten in mehreren Rechtsräumen kann verlässlicher Zugang zu Kapital entscheidend sein - insbesondere bei der Abwicklung von Akquisitionen, der Planung von Explorationsphasen und der Entwicklung von Partnerschaften.

Was kommt als Nächstes?

Chariot hat Maßnahmen ergriffen, die sowohl die Kapitalbasis stärken als auch die US-Präsenz erweitern. Mit einem sich entwickelnden Lithiumportfolio und einer Finanzierung, die auf kurzfristige Prioritäten abgestimmt ist, tritt das Unternehmen in die nächste Phase der Umsetzung ein - mit einem klareren Weg zu einer breiteren Marktpräsenz.

https://www.listcorp.com/asx/cc9/chariot-corporation-ltd/news/otcqb-listing-successfully-completed-3273317.html

https://www.listcorp.com/asx/cc9/chariot-corporation-ltd/news/additional-loan-funding-obtained-3270040.html

