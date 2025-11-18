Anzeige / Werbung

Die Bundesregierung will mit einem neuen Rohstofffonds die Abhängigkeit von China verringern. Für Autobauer und Explorationsfirmen beginnt damit eine neue Phase strategischer Partnerschaften.

Lithium wird zur geopolitischen Schlüsselfrage

Mit einem milliardenschweren Rohstofffonds und jährlichen "China-Checks" reagiert die Bundesregierung auf die wachsende Abhängigkeit Deutschlands von chinesischen Lieferketten. Wie DIE ZEIT berichtet, sollen bis 2028 rund eine Milliarde Euro über die staatliche Förderbank KfW in Projekte zur Gewinnung kritischer Metalle investiert werden - darunter Lithium, Kupfer und Seltene Erden. Im Fokus stehen Förderprojekte in Deutschland, Kanada und Australien.

Die industriepolitische Zielrichtung ist klar: strategische Rohstoffe sichern, ohne China zu isolieren - ein "Derisking" statt einer Abkopplung. Besonders die Automobilindustrie gilt als Schlüsselbranche. Ihre Nachfrage nach Lithium für Elektrofahrzeuge und Batteriespeicher wächst exponentiell, während die Rohstoffpreise zuletzt volatil blieben. Damit rückt die Frage nach verlässlichen Bezugsquellen in den Mittelpunkt der industriellen Planung.

Mercedes-Benz Group: Absicherung der Batterielieferketten

Die Mercedes-Benz Group AG (WKN 710000, ISIN DE0007100000) hat in den vergangenen Jahren massiv in den Aufbau einer eigenen Batterielieferkette investiert. Das Unternehmen betreibt Batteriewerke in Deutschland, Polen und den USA und kooperiert mit Zellherstellern wie CATL und ACC. Der Rohstoff Lithium spielt dabei eine zentrale Rolle.

Angesichts der geopolitischen Lage dürfte die neue Rohstoffpolitik der Bundesregierung den Stuttgarter Konzern direkt betreffen. Mercedes hat bereits mehrfach betont, dass die Herkunft der verwendeten Rohstoffe ein entscheidender Faktor für Nachhaltigkeit und Versorgungssicherheit sei. Projekte in Australien oder Kanada - Regionen, die der deutsche Rohstofffonds nun besonders fördern will - könnten somit in den künftigen Beschaffungsstrategien des Konzerns eine größere Rolle spielen.

Tesla Inc.: Globale Integration von Lithium-Lieferketten

Auch die Tesla Inc. (WKN A1CX3T, ISIN US88160R1014) zeigt, wie eng industrielle und geopolitische Interessen heute verwoben sind. Der US-Elektroautobauer sichert sich weltweit Förderrechte für Lithium, unter anderem in Nevada, Texas und Indonesien. Tesla verfolgt das Ziel, langfristig unabhängig von Zwischenhändlern zu werden und den Rohstoff direkt zu verarbeiten - ein Modell, das auch für europäische Hersteller zunehmend relevant wird.

Der deutsche Rohstofffonds könnte damit indirekt zum Wettbewerbsfaktor werden: Während Tesla bereits eigene Mining-Projekte aufbaut, sucht Europa nach staatlich flankierten Alternativen. Die politische Aufwertung des Rohstoffthemas zeigt, dass die Bundesregierung in Zukunft eine aktivere Rolle in der Sicherung industrieller Ressourcen übernehmen will.

Chariot Corporation: Australiens Antwort auf westliche Nachfrage

Die Chariot Corporation Ltd. (WKN A3ESV9, ISIN AU0000299931) steht als Explorationsunternehmen exemplarisch für die neue Rohstoffdynamik. Der Fokus liegt auf Lithium- und Seltenen-Erden-Projekten in Westaustralien - einem Land, das in der deutschen Strategie ausdrücklich als Partnerregion genannt wird.

Für Chariot ergibt sich daraus ein geopolitischer Vorteil: Australien gilt als politisch stabil, ressourcenreich und zuverlässig - eine Kombination, die Investoren und Regierungen gleichermaßen suchen. Die Einbindung australischer Förderer in westliche Rohstoffallianzen dürfte daher weiter zunehmen. Damit wächst auch die Chance, dass Unternehmen wie Chariot künftig Teil staatlich unterstützter Lieferkettenprojekte werden.

Fazit: Industriepolitik und Rohstoffsicherung greifen ineinander

Die neue Linie der Bundesregierung verdeutlicht, wie eng Wirtschaftspolitik und Industrieinteressen inzwischen verzahnt sind. Unternehmen aus ganz unterschiedlichen Branchen - von Automobilherstellern wie Mercedes-Benz und Tesla bis hin zu Explorern wie Chariot Corporation - werden künftig stärker in eine gemeinsame Rohstoffstrategie eingebunden.

Ob die geplanten Investitionen tatsächlich zu mehr Versorgungssicherheit führen, hängt auch von der internationalen Koordination ab. Doch der Trend ist eindeutig: Lithium wird zur strategischen Ressource des 21. Jahrhunderts - und zur Schnittstelle zwischen Politik, Technologie und globaler Wettbewerbsfähigkeit.

