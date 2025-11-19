Plug Power kommt auf keinen grünen Zweig. Erneut bedient sich der amerikanische Wasserstoff-Spezialist im großen Stil am Kapitalmarkt, um sich zu refinanzieren. DER AKTIONÄR hat in den zurückliegenden Tagen und Wochen immer wieder davor gewarnt, dass Plug Power unverändert auf Kapitalmaßnahmen angewiesen ist.Die Amerikaner haben Wandelanleihen mit einem Gesamtnennwert von 375 Millionen Dollar platziert. Der Zinssatz liegt bei hohen 6,75 Prozent. Fälligkeit: 2033. Demnach gewährte Plug Power auch ...

