Plug Power rutscht nach der einer neuen Platzierung von Wandelanleihen zweistellig ab. Anleger zweifeln an Finanzierungsstrategie des Unternehmens.Die Plug Power-Aktie brach am Dienstag nachbörslich um 21 Prozent auf 1,69 US-Dollar ein, nachdem das Unternehmen eine umfangreiche Kapitalmaßnahme angekündigt hatte. Der Brennstoffzellen- und Wasserstoffspezialist will 375 Millionen US-Dollar an wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2033 platzieren. Große Emission mit hoher Verzinsung Das Unternehmen bestätigte, dass die neuen Notes mit einem Kupon von 6,75 Prozent ausgestattet sind und zu 95 Prozent ihres Nennwertes ausgegeben werden. Die Privatplatzierung richtet sich an …

