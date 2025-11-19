Altdorf - Der Industriekonzern Dätwyler hat anlässlich eines Investorentages die bisherigen Mittelfristziele bestätigt. Um diese zu erreichen will sich das Unternehmen auf hochwertige Komponenten fokussieren. Das Mittelfristziel für die operative Gewinnmarge (EBIT) lautet unverändert «über 17 Prozent», wie das Unternehmen am Mittwoch anlässlich eines Investorentages mitteilte. Was das Wachstum anbelangt, wird weiterhin eine jährliche organische Zunahme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab