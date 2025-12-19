Altdorf - Der Industriekonzern Dätwyler übernimmt die Mehrheit an Capsul'in und stärkt damit seine Position im Bereich Kaffeekapsellösungen. Mit dem Erwerb eines 51-Prozent-Anteils am Anbieter von Aluminium-Kaffeekapseln mit Sitz in Luxemburg und einem Jahresumsatz von rund 90 Millionen Euro baut Dätwyler sein Food-&-Beverage-Portfolio aus. Ein Kaufrecht ermöglicht es Dätwyler zudem, bis spätestens Mitte 2029 die verbleibenden 49 Prozent zu erwerben, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
