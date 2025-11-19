Fidelity US Quality Income $ Inc FUSD - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 19
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UID
|Date:
|18/11/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|11.90
|Shrs:
|114,400,000.00
|Tckr:
|FUSD
© 2025 PR Newswire
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|10,256
|10,282
|08:44
|10,256
|10,284
|08:39
