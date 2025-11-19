kundenservice@finanzen100.de

Der französische Ölkonzern verkündete gestern, dass er 50 % der flexiblen Stromerzeugungsplattform des tschechischen Energieunternehmens EPH übernimmt. Im Gegenzug erhält EPH, dessen Mehrheitseigner der tschechische Milliardärs Daniel Kretinsky ist, neu ausgegebene TotalEnergies-Aktien im Wert von 5,1 Mrd. €. Mit dieser Transaktion verdoppelt TotalEnergies seine bisherigen Gaskraftwerkskapazität und entwickelt sich In Europa zu einem integrierten Stromanbieter. Zusammen mit den Erzeugerkapazitäten bei erneuerbaren Energien setzen die Franzosen damit auf eine verstärkte Stromnachfrage aufgrund der Errichtung neuer Rechenzentren.