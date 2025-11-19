DJ Bayer darf neues Menopause-Mittel Elinzanetant in der EU verkaufen

DOW JONES--Gut einen Monat nach den USA bekommt Bayer auch für die Europäische Union eine Marktzulassung für sein neues Menopause-Medikament Elinzanetant. Das Präparat, das unter dem Markennamen Lynkuet auf den Markt kommen soll, werde für die Behandlung von mäßigen bis schweren vasomotorischen Symptomen (Hitzewallungen) zugelassen, die mit der Menopause einhergehen oder durch eine ergänzende Hormontherapie bei Brustkrebs verursacht werden, teilte Bayer mit.

Das oral einzunehmende Medikament gilt als möglicher Blockbuster mit jährlichen Spitzenumsätzen im Milliardenbereich.

"Die europäische Zulassung von Lynkuet eröffnet Frauen, deren Alltag durch vasomotorische Symptome gestört wird, eine neue Behandlungsoption", sagte Christine Roth, Executive Vice President, Global Product Strategy and Commercialization bei Bayer.

Neben den USA ist Lynkuet bisher in Australien, Kanada, Großbritannien und der Schweiz für die Behandlung von vasomotorischen Symptomen im Zusammenhang mit der Menopause zugelassen.

