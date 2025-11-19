Anzeige
Baltikum rüstet massiv auf: 500 Mio. Abwehrprogramm!
WKN: 662720 | ISIN: DE0006627201 | Ticker-Symbol: MUB
PTA-Adhoc: Mühlbauer Holding Aktiengesellschaft: Mühlbauer sichert Verlängerung eines Projekts in Afrika

DJ PTA-Adhoc: Mühlbauer Holding Aktiengesellschaft: Mühlbauer sichert Verlängerung eines Projekts in Afrika

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Mühlbauer Holding Aktiengesellschaft: Mühlbauer sichert Verlängerung eines Projekts in Afrika

Roding, 19. November 2025 (pta000/19.11.2025/09:50 UTC+1)

Die Mühlbauer Group gibt bekannt, den Zuschlag für die Fortführung eines ID-Lösungsprojektes erhalten zu haben. Das vom Unternehmen über die nächsten 6 Jahre schrittweise abzuarbeitende Auftragsvolumen wird voraussichtlich, je nach Umfang der Abrufe bei 120 Mio. EUR liegen.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Mühlbauer Holding Aktiengesellschaft 
           Josef-Mühlbauer-Platz 1 
           93426 Roding 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   IR 
Tel.:         +49 (0)9461 952-0 
E-Mail:        Stefan.Muehlbauer@muehlbauer.de 
Website:       www.muehlbauer.de 
ISIN(s):       DE0006627201 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1763542200780 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 19, 2025 03:50 ET (08:50 GMT)

© 2025 Dow Jones News
