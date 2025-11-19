DJ PTA-Adhoc: Mühlbauer Holding Aktiengesellschaft: Mühlbauer sichert Verlängerung eines Projekts in Afrika
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
Mühlbauer Holding Aktiengesellschaft: Mühlbauer sichert Verlängerung eines Projekts in Afrika
Roding, 19. November 2025 (pta000/19.11.2025/09:50 UTC+1)
Die Mühlbauer Group gibt bekannt, den Zuschlag für die Fortführung eines ID-Lösungsprojektes erhalten zu haben. Das vom Unternehmen über die nächsten 6 Jahre schrittweise abzuarbeitende Auftragsvolumen wird voraussichtlich, je nach Umfang der Abrufe bei 120 Mio. EUR liegen.
