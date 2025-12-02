DJ PTA-DD: Mühlbauer Holding Aktiengesellschaft: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Mühlbauer Holding Aktiengesellschaft: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Roding (pta000/02.12.2025/14:15 UTC+1) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name SECURA Vermögensverwaltungs GmbH 2 Grund der Meldung a) Position/Status In enger Beziehung b) Erstmeldung Josef Mühlbauer Aufsichtsrat 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Mühlbauer Holding Aktiengesellschaft b) LEI 391200RAQZU0UDPE0S13 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung DE0006627201 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) Volumen 38,90 EUR 583.500,00 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 38,90 EUR 583.500,00 EUR e) Datum des Geschäfts 01.12.2025 UTC+1 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes
