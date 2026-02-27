Anzeige
Freitag, 27.02.2026
WKN: 662720 | ISIN: DE0006627201
27.02.26
39,000 Euro
Branche
Sonstige Technologie
27.02.2026 14:21 Uhr
PTA-Adhoc: Mühlbauer Holding Aktiengesellschaft: Mühlbauer erhebt Klage auf Schadensersatz aus unerlaubter Handlung

DJ PTA-Adhoc: Mühlbauer Holding Aktiengesellschaft: Mühlbauer erhebt Klage auf Schadensersatz aus unerlaubter Handlung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Verwaltungs- und Gerichtsverfahren

Mühlbauer Holding Aktiengesellschaft: Mühlbauer erhebt Klage auf Schadensersatz aus unerlaubter Handlung

Roding, 27. Februar 2026 (pta000/27.02.2026/13:45 UTC+1)

Die Mühlbauer Holding AG (ISIN: ISIN DE0006627201, ISIN DE0006627227) und ihre Tochtergesellschaft MB Automation GmbH & Co. KG haben beim South Jakarta District Court in Indonesien eine Klage gegen den ehemaligen indonesischen Geschäftspartner und seine verbundenen Unternehmen erhoben, um die durch die rechtswidrigen Handlungen der Beklagten entstandenen Verluste in Höhe von ca. 250 Millionen EUR geltend zu machen.

Die Auswirkungen auf die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 sind derzeit schwer einschätzbar und werden je nach Verfahrensentwicklung weiter evaluiert.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Mühlbauer Holding Aktiengesellschaft 
           Josef-Mühlbauer-Platz 1 
           93426 Roding 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   IR 
Tel.:         +49 (0)9461 952-2552 
E-Mail:        Stefan.Muehlbauer@muehlbauer.de 
Website:       www.muehlbauer.de 
ISIN(s):       DE0006627201 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1772196300503 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2026 07:45 ET (12:45 GMT)

© 2026 Dow Jones News
