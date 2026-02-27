DJ PTA-Adhoc: Mühlbauer Holding Aktiengesellschaft: Mühlbauer erhebt Klage auf Schadensersatz aus unerlaubter Handlung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Verwaltungs- und Gerichtsverfahren

Mühlbauer Holding Aktiengesellschaft: Mühlbauer erhebt Klage auf Schadensersatz aus unerlaubter Handlung

Roding, 27. Februar 2026 (pta000/27.02.2026/13:45 UTC+1)

Die Mühlbauer Holding AG (ISIN: ISIN DE0006627201, ISIN DE0006627227) und ihre Tochtergesellschaft MB Automation GmbH & Co. KG haben beim South Jakarta District Court in Indonesien eine Klage gegen den ehemaligen indonesischen Geschäftspartner und seine verbundenen Unternehmen erhoben, um die durch die rechtswidrigen Handlungen der Beklagten entstandenen Verluste in Höhe von ca. 250 Millionen EUR geltend zu machen.

Die Auswirkungen auf die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 sind derzeit schwer einschätzbar und werden je nach Verfahrensentwicklung weiter evaluiert.

Aussender: Mühlbauer Holding Aktiengesellschaft Josef-Mühlbauer-Platz 1 93426 Roding Deutschland Ansprechpartner: IR Tel.: +49 (0)9461 952-2552 E-Mail: Stefan.Muehlbauer@muehlbauer.de Website: www.muehlbauer.de ISIN(s): DE0006627201 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX

