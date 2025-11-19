Die SolarEdge Technologies Ltd. meldet eine hohe Nachfrage nach seinem neuen gewerblichen Batteriespeicher CSS-OD in Deutschland. Die ersten Installationen sind in Betrieb und sollen den solaren Eigenverbrauch in Unternehmen erhöhen. Hohe Nachfrage nach gewerblichem Batteriespeicher CSS-ODDer Markt für gewerbliche Batteriespeicher wächst in Deutschland deutlich. SolarEdge Technologies hat nach eigenen Angaben innerhalb weniger Wochen nach dem Produktstart bereits mehr als 150 Bestellungen für den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver