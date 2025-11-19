Die SolarEdge Technologies Ltd. meldet eine hohe Nachfrage nach seinem neuen gewerblichen Batteriespeicher CSS-OD in Deutschland. Die ersten Installationen sind in Betrieb und sollen den solaren Eigenverbrauch in Unternehmen erhöhen. Hohe Nachfrage nach gewerblichem Batteriespeicher CSS-ODDer Markt für gewerbliche Batteriespeicher wächst in Deutschland deutlich. SolarEdge Technologies hat nach eigenen Angaben innerhalb weniger Wochen nach dem Produktstart bereits mehr als 150 Bestellungen für den ...

