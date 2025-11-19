Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 08:00 Uhr, Großbritannien: Sage Group, Jahreszahlen 10:00 Uhr, Deutschland: Sto, Q3-Umsatz 14:00 Uhr, Finnland: Nokia, Capital Markets Day 19:00 Uhr, USA: News Corp, Hauptversammlung 19:30 Uhr, Schweiz: Novartis, Meet Novartis Management 2025 (bis 20.11.25) 22:20 Uhr, USA: NVIDIA Corporation, Q3-Zahlen USA: Target, Q3-Zahlen Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. …

