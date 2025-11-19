Original-Research: MaaT Pharma SACA - from First Berlin Equity Research GmbH



Classification of First Berlin Equity Research GmbH to MaaT Pharma SACA Company Name: MaaT Pharma SACA ISIN: FR0012634822 Reason for the research: Update Recommendation: BUY from: 19.11.2025 Target price: EUR 17 Last rating change: - Analyst: Christian Orquera

First Berlin Equity Research has published a research update on MaaT Pharma SACA (ISIN: FR0012634822). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating and maintained his EUR 17.00 price target.



Abstract:

MaaT Pharma has completed a €9.1m capital increase, issuing 2.62m new shares at €3.48 p/s through a private placement to qualified investors (~83%) and a PrimaryBid retail tranche (~17%). The raise drew solid support from long-standing institutional shareholders BPI France, Biocodex and Invus, each of which contributed €1.5m, alongside new investors. In our view, the success of the raise demonstrates sustained confidence in MaaT Pharma's leadership in microbiome ecosystem therapeutics and the commercial potential in Europe of the lead drug candidate Xervyteg (MaaT013) for acute Graft-versus-Host Disease (aGvHD). The net proceeds of ~€8.7m extend the company's cash runway from February to August 2026 and fulfil the equity requirement which is a precondition for drawing the second €6m tranche of the €37.5m EIB loan facility. The €12m Clinigen milestone payment upon EMA approval of Xervyteg-decision anticipated mid-2026- would extend the cash runway further into early 2027. Proceeds of the recently completed issue will chiefly support: (1) preparation for the potential European commercialisation of Xervyteg in aGvHD; (2) continued advancement of MaaT033's pivotal phase 2b PHOEBUS trial; and (3) regulatory interactions with the FDA regarding the planned US pivotal study of Xervyteg. The company is also assessing further dilutive and non-dilutive financing options to accelerate development across its ecosystem-based pipeline. We view the capital increase positively, as it removes near-term funding risk and strengthens MaaT Pharma ahead of the key EMA decision. Together with the EIB facility and expected Clinigen milestones, the raise supports the advancement of the company's late-stage programmes and its transition towards commercialisation. Based on unchanged estimates, we reiterate our Buy rating and €17 price target (upside: 305%).



