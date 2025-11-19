EQS-Ad-hoc: sino AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

sino AG | High End Brokerage: Mögliche Anteilsverkäufe bei der Trade Republic Bank GmbH (TR)



19.11.2025

Düsseldorf, 19.11.2025 Die sino Beteiligungen GmbH, ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der sino AG, ist mit mindestens 2,08% am Stammkapital der Trade Republic Bank GmbH ("TR") beteiligt. TR ist nach eigenen Angaben die größte Sparplattform für Wertpapiere in Europa und hat mehr als 10 Millionen Kunden.



Das Manager Magazin hat heute berichtet, dass es bei TR zu Anteilsverkäufen und -käufen im Rahmen eines "sogenannten Secondary Deals" auf der Grundlage einer Unternehmensbewertung von TR von "mehr als 12 Mrd. EUR" kommen könnte und die Verträge dafür "praktisch unterschriftsreif" seien.



Die sino AG hat Kenntnis davon, dass es einen sogenannten Secondary Prozess gibt, bei dem bestehende Gesellschafter TR Anteile verkaufen könnten. Der Entwurf eines sogenannten Term Sheets über Anteilskäufe und -verkäufe von TR Anteilen auf der Grundlage einer Unternehmensbewertung von 12,5 Mrd. EUR liegt der sino AG vor.



Die sino AG hat keine Kenntnis davon, ob dieses Term Sheet tatsächlich bereits unterschrieben ist. Eine notarielle Vereinbarung zur Anteilsübertragung von TR Anteilen existiert nach Kenntnis der sino AG nicht und auch ein Entwurf einer entsprechenden notariellen Vereinbarung ist der sino AG nicht bekannt.



Derzeit kann die sino AG nicht prognostizieren, ob eine derartige Transaktion tatsächlich zustande kommt und falls ja, zu welchem Zeitpunkt und zu welchen Bedingungen. Auf Basis der oben genannten Unternehmensbewertung von 12,5 Mrd. EUR für TR hätte die mittelbar von der sino AG gehaltene Beteiligung an TR einen Wert von mindestens 260 Mio. EUR bzw. mindestens 111,23 Euro pro sino Aktie.



Vorstand und Aufsichtsrat der sino AG haben noch keinen Beschluss darüber gefasst, ob und in welchem Umfang die sino AG bei einer derartigen Transaktion TR Anteile über ihr Tochterunternehmen sino Beteiligungen GmbH verkaufen würde.





