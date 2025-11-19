Nvidia - Deshalb sind die Zahlen so wichtig für den Markt
© 2025 Der Aktionär TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|159,08
|159,10
|14:08
|159,02
|159,06
|14:07
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|13:58
|Wolfe Research bleibt vor wichtigen Quartalszahlen optimistisch für Nvidia
|13:54
|AWS launches instances with Nvidia Blackwell Ultra GPUs
|13:54
|Wolfe remains bullish on Nvidia stock ahead of crucial earnings report
|13:49
|Börsenboom: Sorge um KI-Blase: Ex-Kurz-Boss Thiel aus Nvidia ausgestiegen
|13:47
|Anleger in Europa halten vor Nvidia-Zahlen die Luft an
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|NVIDIA CORPORATION
|159,08
|+1,45 %