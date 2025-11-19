© Foto: Daniel Karmann/dpa - dpa-Bildfunk

Rheinmetall erhält nach dem Kapitalmarkttag kräftigen Rückenwind von Analysten, doch nicht alle Häuser sehen weiteres Kurspotenzial. Einige warnen vor überhöhten Erwartungen und bereits eingepreisten Zielen.Berenberg zeigt sich nach Rheinmetalls Kapitalmarkttag sich deutlich bullish und hob das Kursziel von 2.300 auf 2.340 Euro an. Analyst George McWhirter lobte die neuen Mittelfristziele und erwartet für 2030 nun ein Umsatzwachstum von 30 Prozent über fünf Jahre. Sein Bewertungsmodell wurde entsprechend angepasst: Die Ebit-Schätzung für 2030 steigt um 23 Prozent, die Prognose für das Ergebnis je Aktie um 7 Prozent. Jefferies bleibt ebenfalls bullish und bestätigt das Kursziel von 2.250 …