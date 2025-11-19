Mit diesem Mega-Marine-Deal könnte Rheinmetall die nächste Rallye-Stufe zünden!
© 2025 wallstreetONLINE TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|1.614,50
|1.615,50
|15:30
|0,000
|0,000
|15:30
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|15:02
|Rheinmetall, Renk und Hensoldt: Neue Ukraine-Gespräche - Aktien tiefrot
|Nach den deutlichen Verlusten in den vergangenen Tagen macht sich am Gesamtmarkt zwar eine erste Erholung bemerkbar. Bei den Rüstungsaktien ist davon aber am Mittwoch kaum etwas zu spüren. Rheinmetall...
► Artikel lesen
|14:58
|Aktien Frankfurt: Dax wagt sich vor Nvidia-Zahlen vorsichtig ins Plus
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Kursrutsch kann der Dax am Mittwoch weitere Verluste vermeiden. Anleger atmeten durch, nachdem der Leitindex binnen einer Woche mehr als fünf Prozent verloren...
► Artikel lesen
|14:46
|Rheinmetall-Aktie: Was ist passiert?
|Die Rheinmetall-Aktie verliert heute deutlich an Wert - aktuell geht es um rund 7% in den Keller bis an die Kursmarke von 1600 Euro. Was ist passiert?Für Verkaufsdruck sorgte eine mögliche neue US-Initiative...
► Artikel lesen
|14:46
|Friedensgespräche in der Ukraine? Rheinmetall-Aktie tief im Minus
|Ein neuer Vorstoß der USA, in der Ukraine für Frieden zu sorgen, lässt die Aktien deutscher Rüstungskonzerne am Mittwoch purzeln. Rheinmetall fällt auf den niedrigsten Stand seit August. Langfristig...
► Artikel lesen
|14:45
|Hensoldt: Rheinmetall verschärft die Konkurrenz
|Der Kapitalmarkttag von Rheinmetall hat auch indirekt Auswirkungen auf die Mitbewerber. Während Rheinmetall bis 2030 ein jährliches Wachstum von rund 30 Prozent erwartet, dürfte dieses bei Hensoldt...
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|RHEINMETALL AG
|1.618,50
|-5,68 %