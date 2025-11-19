Die Aktie des Bergbauriesen Barrick Mining steigt nach einer kurzen Konsolidierungsphase seit vier Wochen wieder kräftig an. Am Mittwoch ziehen die Kurse vorbörslich um weitere +2% an. Hat es positive Nachrichten gegeben? Und was ist für die Aktie jetzt noch möglich? Elliott steigt ein Tatsächlich gibt es Neuigkeiten, die für Anleger von großem Interesse sind. So hat der aktivistische Investmentfonds Elliott Investment Management laut der Financial ...

