Nvidia - Worauf sollten sich Anleger bei den Quartalszahlen gefasst machen?

Heute Abend präsentiert Nvidia seine Quartalszahlen.



Peter Thiel verkaufte seine Anteile, Michael Burry löste seinen Fonds auf und die Börsen wurden kürzlich vom Tech-Selloff heimgesucht. Man merkt, die Nachrichten um Nvidia waren in letzter Zeit breit gestreut. Umso gespannter blickt die Welt nun auf die anstehenden Quartalszahlen des Konzerns. Nach Börsenschluss in den USA wird der Gründer und CEO Jensen Huang ein weiteres Mal die Bühne betreten und sich den hohen Erwartungen seiner Investoren stellen müssen.



Während manche befürchten, dass die vermeintliche Blase zu platzen droht, hoffen wieder andere auf eine weitere Rallye. Aus diesem Anlass war Nvidia auch im HSBC Daily Trading heute Thema. Dort analysierte Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse Deutschland, wie es mit dem KI-Treiber weitergehen könnte.















