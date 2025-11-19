Unterföhring (ots) -"Ich erinnere mich noch gut daran, dass die Leute im Dorf immer behauptet haben, dieser Ort würde dabei helfen, alte Wunden zu heilen. Früher habe ich darüber gelacht, aber heute hoffe ich, dass vielleicht doch etwas Wahres dran ist." Mit diesen Worten - und einem gebrochenen Herzen - kehrt Viktoria "Vicki" Raichinger (Juliane Fisch) in ihre Heimat Wiesenkirchen am wunderschönen Schliersee zurück. In der 4. Staffel der SAT.1-Vorabendserie (ab Montag, 5. Januar 2026, 19:00 Uhr, SAT.1) möchte sich die Ärztin als Erstes mit ihrem Bruder, dem Bergretter Max (Alexander Koll), versöhnen, mit dem sie seit 15 Jahren keinen Kontakt hatte. Doch Max ist immer noch verletzt. Zumindest beruflich bietet sich schnell eine Chance für Vicki: Fabian Kroiß (Oliver Franck) sucht eine neue Ärztin für seine Praxis. Stellt er sie ein und fällt damit seinem besten Freund Max in den Rücken?Und dann trifft Vicki auch noch auf den geheimnisvollen Simon Hilgers (Ben Braun), den neuen Restaurantmanager in der "Alten Post". Die erste Begegnung mit ihm geht ihr nicht mehr aus dem Kopf, dabei hatte sie den Männern doch abgeschworen...Die dritte Staffel "Die Landarztpraxis" war die mit Abstand erfolgreichste in SAT.1 und auf Joyn. Und es gibt gute Neuigkeiten: "Die Landarztpraxis" läuft 2026 durchgehend ein ganzes Jahr lang! Filmpool Entertainment produziert 240 neue Serien-Folgen für Joyn und SAT.1 - zunächst mit neuen Geschichten aus Wiesenkirchen am Schliersee, bevor im Nachbarort Weilhausen eine weitere Landarztpraxis ihre Türen öffnet."Die Landarztpraxis", Staffel 4, ab Montag, 5. Januar 2026, um 19:00 Uhr in SAT.1 und bereits ab 2. Januar 2026 auf Joyn - produziert von Filmpool Entertainment.Die erste bis dritte Staffel verpasst? Alle Folgen sind kostenlos auf Joyn abrufbar.Pressekontakt:Sandra MohrContent Communicationsphone: +49 (0) 175 / 1815164email: sandra.mohr@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6162002