18. November 2025 / IRW-Press / Arctic Minerals AB (publ) (das "Unternehmen" oder "Arctic Minerals") freut sich, ein Update zu seinen Explorationsarbeiten im aussichtsreichen Kupfer-Gold-Projekt Swan Lake in Schweden ("Swan Lake" oder das "Projekt") zu veröffentlichen. Die bis dato vom Unternehmen durchgeführten Feldarbeiten und geophysikalischen Untersuchungen haben dem Projekt großes Potenzial bescheinigt und nun wurde eine geophysikalische Folgemessung eingeleitet.

Das Projekt Swan Lake befindet sich in der Provinz Norrbotten in Schweden, einer der führenden Bergbauregionen. Das Land zählt derzeit in puncto Bergbau zu den größten Volkswirtschaften Europas. Das Projekt erstreckt sich über eine Pachtfläche von 218 km2 mit erteilten Konzessionsrechten und befindet sich im Vulkansteingürtel Norrbotten, der im Proterozoikum entstanden ist. Das Projektgelände liegt zwischen den riesigen kupfer- und goldführenden Porphyrlagerstätten ("PCG") Aitik und Laver, die der Firma Boliden gehören. Die bereits seit dem Jahr 1968 betriebene Mine Aitik zählt zu den größten Kupferproduzenten Europas.

Highlights

- Eine Gradient-Array-IP-Messung (Induzierte Polarisation) wurde eingeleitet und soll planmäßig bis Ende November 2025 abgeschlossen sein.

- Anschließend soll eine zusätzliche Dipol-Dipol-IP-Messung zur genaueren Bestimmung von Zielzonen für nachfolgende Testbohrungen folgen.

Beachtliches Explorationspotenzial wurde nachgewiesen

- PCG-Mineralsysteme begünstigen die Ausbildung sehr großer Lagerstätten innerhalb der jeweiligen Mineralregionen und stellen die wichtigste Quelle für die Förderung von Kupfer weltweit dar.

- Das Projekt zeichnet sich durch ein großformatiges Alterierungssystem aus, dessen Abgrenzungen sich über zig Quadratkilometer erstrecken.

- Im Rahmen früherer Explorationsarbeiten wurden hier Anomalien mit hohen und geringen Magnetfeldwerten aufgefunden, die mit kupfer- und goldführenden Quarzgangsystemen vergesellschaftet sind.

- Bei einem historischen Dumortierit-Steinbruch auf dem Projektgelände dürfte es sich um einen fortgeschrittenen Alterierungsbereich in den oberen Anteilen eines porphyrischen Epithermalsystems handeln.

- Die aus Aufschlüssen an der Oberfläche entnommenen Proben wiesen Erzgehalte von bis zu 0,7 % Cu, 0,16 g/t Au und 55 g/t Ag auf.

Direktor Peter George erklärt:

Die Durchführung dieser IP-Messungen direkt vor Ort auf dem Projektgelände von Swan Lake ist ein wichtiger Schritt in Richtung der genaueren Definition von vorrangigen Zielzonen für nachfolgende Bohrungen.

Die geologischen Rahmenbedingungen bei Swan Lake sind beeindruckend. Die bis dato vom Unternehmen durchgeführten Feldarbeiten und geophysikalischen Untersuchungen unterstreichen die Prospektivität des Projekts und das Potenzial für die Auffindung einer epithermal alterierten Gesteinskappe mit Gold- und Silbermineralisierung bzw. einer Mineralisierung aus kupfer- und goldführendem Porphyr.

Das Hauptaugenmerk von Arctic Minerals gilt nach wie vor dem raschen Ausbau des Vorzeigeprojekts Hennes Bay mit seinen Kupfer- und Silbervorkommen. Daneben betreibt das Unternehmen ein ausgewogenes Projektportfolio mit hervorragendem Mineralisierungspotenzial und wird auch in Zukunft den Ausbau von Swan Lake und seinen anderen Explorationsprojekten vorantreiben, um neue Funde verbuchen und den Marktwert entsprechend steigern zu können.

Pressemitteilung in voller Länge

Diese Pressemitteilung ist eine Zusammenfassung der Ankündigung in voller Länge, die auf der Webseite des Unternehmens eingesehen werden kann.

Zertifizierter Berater

Die Firma UB Corporate Finance Oy in Helsinki/Finnland (www.unitedbankers.fi) agiert als zertifizierter Berater des Unternehmens im Nasdaq First North Growth Market in Stockholm.

Sonstiges

Die Aktien des Unternehmens werden am Nasdaq First North Growth Market in Stockholm unter dem Tickersymbol "ARCT" gehandelt.

Für weitere Informationen

Besuchen Sie die Website des Unternehmens unter (http://www.arcticminerals.se/) oder wenden Sie sich an:

Risto Pietilä, CEO

(+35) 840 029 3217

mailto:risto.pietila@arcticminerals.se

Peter George, Director

mailto:peter.george@arcticminerals.se

Über Arctic Minerals

Arctic Minerals ist ein Bergbauunternehmen, das sich der Exploration und Erschließung von Mineralien wie Kupfer, Gold und kritischen Mineralien in den nordischen Ländern (Schweden, Norwegen und Finnland) verschrieben hat. Bleiben Sie stets über die aktuellen Entwicklungen bei Arctic Minerals auf dem Laufenden und informieren Sie sich in den sozialen Medienkanälen des Unternehmens auf X, Facebook, LinkedIn, Instagram und YouTube.

Die Information wurde am 18. November 2025 um 08:30 Uhr (MESZ) der Agentur der oben angeführten Kontaktperson zur Veröffentlichung übergeben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81892Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81892&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=SE0024172779Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.