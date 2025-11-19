Die Versicherungswirtschaft steht laut einer neuen Branchenstudie vor einem langsameren Wachstumstempo - doch Tech-Schub, stabile Zinsen und starke Bilanzen sorgen für Rückenwind. Bleiben Branchengrößen wie zum Beispiel die Allianz trotz aller damit verbundenen Unsicherheiten ein Stabilitätsanker fürs Depot?Die globale Versicherungsbranche steht laut einer neuen Studie des Swiss Re Institutes vor leicht schwächeren Wachstumsraten. Die weltweiten Prämieneinnahmen sollen in den kommenden beiden Jahren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
