Der Umsatz soll nur noch am unteren Ende der bereits im Juli auf 146,5 bis 161 Mio. € gesenkten Prognosespanne liegen, während das bereinigte operative Ergebnis nur die untere Hälfte der Zielspanne von 13 bis 19 Mio. € erreichen soll. Schwache Nachfrage in Indien und den USA sowie negative Währungseffekte belasten die Entwicklung spürbar. Der starke Auftragseingang im dritten Quartal sorgt zwar für kurzfristige Entlastung, doch die niedrige Auslastung zeigte sich in einer nur mäßigen Bruttomarge. Analysten kritisieren zudem, dass das operative Ergebnis von einem einmaligen Bewertungseffekt profitiert hat. Die Aktie verlor am Dienstag bis zu 16 % und notierte zeitweise so niedrig wie seit gut fünf Jahren nicht mehr. Das Vertrauen hat nach der abermaligen Prognosesenkung arg gelitten.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief, Ausgabe 47.Schlaglichter dieser Ausgabe:- Rotation- Diese beiden Infrastruktur-Spezialisten sind ein Kauf- Nischenmarkt Großküchentechnik unter der Lupe- Starkes Q3: Unser Depotwert SBM OFFSHORE liefert ab!